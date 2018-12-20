Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
|07:57 21.12.2018
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|Румыния
Депутаты румынского парламента не поддержали вотум недоверия правительству.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Mediafax.ro.
Вотум недоверия под названием "Правительство Драгня-Денчиле – позор Румынии" инициировала оппозициа.
За него проголосовал 161 депутат при необходимом для принятия решения 233 голосов.
Депутаты правящей Социал-демократической партии, Альянс либералов и демократов, а также Демократический союз венгров Румынии отказались принимать участие в голосовании.
"Мне было очень трудно понять логику обвинений и аргументов оппонентов, я ждала, что этот политический инструмент (вотум недоверия) будет использован с большей серьезностью. Я надеялась, что депутаты, в первую очередь, будут уважать себя и свой долг перед теми, кого они представляют", - заявила премьер-министр Виорика Денчиле.
Виорика Денчиле возглавляет правительство Румынии с 17 января 2018 года.
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