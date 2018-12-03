ФСБ РФ склоняет пленных украинских моряков к заключению досудебного соглашения
|20:59 20.12.2018
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|Крым
Незаконно удерживаемым в московском СИЗО украинским морякам предлагают заключить досудебное соглашение о "признании вины".
Об этом агентству сообщил "Интерфакс" адвокат Николай Полозов.
"Мы знаем, что это сотрудники ФСБ, и отмечу, что это не единичный какой-то случай, сейчас нам уже известно о семи таких случаях. Моряки рассказывают своим адвокатам, что к ним приходят три человека и предлагают заключить досудебное соглашение, при этом никого из защитников следователи не приглашают для участия в допросе, называя это беседой", - поясняет он.
И добавляет, что к таким "беседам" привлекаются даже сокамерники моряков, рассказывающие им о якобы пользе такого соглашения. Однако украинцы от предложений российских следователей отказываются, настаивая на том, что являются военнопленными.
"Я считаю, что подобные действия со стороны следствия абсолютно незаконны и нарушают права наших подзащитных на защиту. Следствие пытается воспользоваться незнанием иностранными гражданами российского законодательства, чтобы облегчить себе работу, ведь, если они признают вину, то и расследовать уже будет нечего", - добавляет Полозов.
Адвокаты обжалуют действия следователей, а также обратятся к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
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