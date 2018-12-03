Незаконно удерживаемым в московском СИЗО украинским морякам предлагают заключить досудебное соглашение о "признании вины".

Об этом агентству сообщил "Интерфакс" адвокат Николай Полозов.

"Мы знаем, что это сотрудники ФСБ, и отмечу, что это не единичный какой-то случай, сейчас нам уже известно о семи таких случаях. Моряки рассказывают своим адвокатам, что к ним приходят три человека и предлагают заключить досудебное соглашение, при этом никого из защитников следователи не приглашают для участия в допросе, называя это беседой", - поясняет он.

И добавляет, что к таким "беседам" привлекаются даже сокамерники моряков, рассказывающие им о якобы пользе такого соглашения. Однако украинцы от предложений российских следователей отказываются, настаивая на том, что являются военнопленными.

"Я считаю, что подобные действия со стороны следствия абсолютно незаконны и нарушают права наших подзащитных на защиту. Следствие пытается воспользоваться незнанием иностранными гражданами российского законодательства, чтобы облегчить себе работу, ведь, если они признают вину, то и расследовать уже будет нечего", - добавляет Полозов.

Адвокаты обжалуют действия следователей, а также обратятся к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.