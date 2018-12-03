У Романа Сущенко всё наладилось с бытовыми вопросами, просил передать, что группа "КАЗКА" с хитом "ПЛАКАЛА" рвёт топ ИК-11

20:35 20.12.2018 0 комментариев Крым

Общественный защитник Марк Фейгин посетил незаконно осужденного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко в колонии в деревне Утробино.

Об этом он написал в Twitter, сообщает День.

"Только что вышел от Романа Сущенко, из ИК-11. С сегодняшнего дня меня допустили до посещений его в колонии. У Романа всё наладилось с бытовыми вопросами в ПКТ, передаёт привет соотечественникам. Сущенко просил передать, что группа "КАЗКА" с хитом "ПЛАКАЛА" рвёт топ ИК-11!" - написал он.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам осуждения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино).



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