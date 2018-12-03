Украина будет добиваться возвращения военнопленных и не оставит их на произвол судьбы

19:54 20.12.2018 0 комментариев Крым


Все военнослужащие, которые готовили и осуществляли проход через Керченский пролив группы украинских катеров, действовали в соответствии с международными нормами, и Украина будет бороться за возвращение всех военнопленных.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с военнослужащими ВМС Украины в Одессе, сообщает корреспондент Укринформа.

«Руководство ВМС, командиры и матросы, которые принимали участие в подготовке и осуществлении перехода (через Керченский пролив - ред.), действовали исключительно в соответствии со всеми международными нормами, положениями и законами, согласно морскому праву. Они выполняли задачи, и только благодаря их выдержке, мужеству и героизму мы не позволили РФ в очередной раз начать открытую агрессию против Украины. Они провоцировали наших матросов на то, чтобы те открыли огонь, понимая преимущество», - отметил Полторак.

Он напомнил, что против трех украинских катеров россияне противопоставили шесть кораблей ФСБ России и четыре корабля ВМС РФ.

Глава оборонного ведомства заверил, что Украина будет добиваться возвращения военнопленных и не оставит их на произвол судьбы. «Я хотел бы убедить всех матросов, офицеров, адмиралов, генералов, военнослужащих ВСУ, ни одного нашего военнопленного мы не оставим россиянам. Акт агрессии на море является актом агрессии против государства», - отметил Полторак.

Министр во время встречи поблагодарил руководство ВМС Украины за созданный боеспособный военный коллектив, который способен выполнять задачи, возложенные на Вооруженные силы Украины.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24-х моряков.

Подконтрольные России «суды» в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных моряков.

Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО «Лефортово», еще трое раненых - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер - в медчасти изолятора "Матросская тишина".



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