Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжения о назначении новых руководителей 25 турецких дипломатических миссий за рубежом, в том числе в Украине.

Соответствующие распоряжения президента опубликованы в официальном вестнике Турции, передает Укринформ.

"Турецкое посольство в Киеве возглавит заместитель главы департамента МИД по делам Восточной Европы Ягмур Ахмет Гюльдере. Он сменит на этой должности Йонета Джана Тезеля", - говорится в документе.

Также назначены новые главы диппредставительств в Анголе, Бразилии, Косово, Румынии, Узбекистане, Испании, Австрии, Австралии, Йемене, Иране, Эфиопии, при ЕС, в Ботсване, Южном Судане, Гане, Руанде, Камеруне и других странах.

Кроме того, назначили нового посла в РФ. Им стал глава консульской службы МИД Турции Мехмет Самсар, который был турецким послом в Украине с 2011 по 2013 год.

Как сообщалось, назначенный послом в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере ранее был советником посольства Турции в Москве. Он владеет русским языком. Во время кризиса турецко-российских отношений принимал участие в его решении.