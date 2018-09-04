Эрдоган назначил нового посла в Украине
|19:33 20.12.2018
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|Турция
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжения о назначении новых руководителей 25 турецких дипломатических миссий за рубежом, в том числе в Украине.
Соответствующие распоряжения президента опубликованы в официальном вестнике Турции, передает Укринформ.
"Турецкое посольство в Киеве возглавит заместитель главы департамента МИД по делам Восточной Европы Ягмур Ахмет Гюльдере. Он сменит на этой должности Йонета Джана Тезеля", - говорится в документе.
Также назначены новые главы диппредставительств в Анголе, Бразилии, Косово, Румынии, Узбекистане, Испании, Австрии, Австралии, Йемене, Иране, Эфиопии, при ЕС, в Ботсване, Южном Судане, Гане, Руанде, Камеруне и других странах.
Кроме того, назначили нового посла в РФ. Им стал глава консульской службы МИД Турции Мехмет Самсар, который был турецким послом в Украине с 2011 по 2013 год.
Как сообщалось, назначенный послом в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере ранее был советником посольства Турции в Москве. Он владеет русским языком. Во время кризиса турецко-российских отношений принимал участие в его решении.
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