Систематическое нарушение прав человека в оккупированном Россией Крыму требует неотложного применения обычных мониторинговых механизмов Совета Европы с целью проведения комплексной оценки ситуации на полуострове.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 20 декабря, в Вене, сообщает корреспондент Укринформа.

"До сих пор Россия отвергает создание постоянного мониторинга прав человека на полуострове со стороны международных организаций. Эти обстоятельства требуют полного и безотлагательного применения обычных мониторинговых механизмов Совета Европы с целью проведения комплексной оценки ситуации", - заявил Прокопчук в ответ на доклад присутствующей на заседании комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович.

Украинский дипломат подчеркнул, что как для ОБСЕ, так и для Совета Европы, ключевыми ценностями которых являются демократия и верховенство права, наибольшие вызовы происходят из России и ее политики агрессии и серьезного нарушения политических обязательств ОБСЕ и юридических обязательств Совета Европы.

"Наиболее вопиющие нарушения прав человека происходят на территориях, которые подверглись российской агрессии и остаются под незаконной оккупацией России", - подчеркнул он.

Прокопчук обратил внимание присутствующих на то, что во временно оккупированном Крыму"украинцы и крымские татары подвергаются систематическим нарушениям их прав, журналисты, христианские и мусульманские религиозные меньшинства, правозащитники и активисты подвергаются преследованиям и притеснениям".

"Существует много случаев незаконных задержаний, насильственных исчезновений, пыток и убийств со стороны российской оккупационной власти и ее структур, которые не расследуется", - добавил он.

Украинский дипломат также отметил, что вопреки международным обязательствам Россия полностью игнорирует принятое в 2017 году Международным судом ООН решение о введении временных мер в деле по иску Украины против РФ в связи с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Россия не выполняет свои обязательства как государство-оккупант согласно международному праву, и, в частности, осуществила многочисленные умышленные нарушения международного гуманитарного права", - добавил он.