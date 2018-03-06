Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"

18:49 20.12.2018 0 комментариев Румыния

Румыния, которая с января будет председательствовать в Европейском Союзе, анонсировала возвращение к работе над положениями газовой директивы, имеющих целью помешать строительству газопровода Nord Stream 2.

Такие выводы можно сделать после встречи министров энергетики Евросоюза, состоявшейся в среду, 19 декабря, в Брюсселе, передает День со ссылкой на Польское Радио.

Работу в этом полугодии приостановила Австрия, которая за несколько дней завершает свое председательство в Евросообществе.

Речь идет об изменениях в газовой директиве, что гарантирует распространение действия евросоюзного энергетического пакета на все газопроводы, а также те, что импортируют газ и их морские отрезки на территории ЕС. Эти положения должны увеличить стоимость создания проекта Nord Stream 2.

Польша и большинство стран региона хотят, чтобы переговоры об изменениях в газовую директиву начались как можно скорее на политическом уровне - послов, а затем министров.

Австрия, в свою очередь, ограничивала эту дискуссию только экспертным разговором, не продвигало этот вопрос. В Брюсселе отметили, что это сознательные шаги и защита своего национального интереса, потому что австрийская фирма OMV является в консорциуме, который строит вторую ветку Северного газопровода. С января ситуация должна измениться.

«Эта тема наберет темпов. Декларации румынского председательства, а также позиция  большого количества государств свидетельствует о том, что в этой сфере мы можем получить решение », - сказал министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський после министерского совещания Евросоюза.

Сейчас решение продолжить работу над положениями поддержало 12 стран.

По неофициальной информации евросоюзных дипломатов, решительно против были министры из Германии, Болгарии и Нидерландов. Остальные молчали.

Это означает, что даже если работа двинется в полную силу, невозможно предсказать, кто победит в голосовании - сторонники или противники изменений в директиве, что помешает Nord Stream 2.

Время действует против тех, кто против строительства российско-германского газопровода. Nord Stream 2 должны завершить до конца следующего года. Чтобы применять новые положения ко второй ветви Северного газопровода, их надо принять до конца февраля, чтобы на апрельской пленарной сессии, последней перед майскими выборами, Европарламент мог утвердить эти изменения.



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