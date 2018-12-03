Українського військовополоненого моряка з катера "Бердянськ" Андрія Артеменка в СІЗО "Матроська тиша" відвідала адвокат Марія Куракіна.

Повідомлення від Куракіної опублікував у Facebook адвокат військовополоненого моряка Василя Сороки Сергій Бадамшін, повідомляє УНІАН

"Почувається краще, ліва рука ще непокоїть, осколкове поранення дається взнаки - осколок потрапив у зап'ясті і функції руки відновлюються поступово, але позитивна динаміка наявно. Зір нормалізувався, бачить краще (під час захоплення українських суден Артеменко отримав осколкові поранення очей - УНІАН). Питає про стан решти моряків, цікавиться розпорядком і режимом в «Лефортово», куди його разом з іншими пораненими Василем Сорокою та Андрієм Ейдером мають перевести, але коли це має статися, поки не говорять" , - йдеться в повідомленні.

За словами Куракіної, Артеменко отримав передачі як від рідних і близьких, так і від волонтерів.

Крім того, моряку надійшли листи зі словами підтримки з Латвії, Грузії, Об'єднаних Арабських Еміратів та України.

Адвокат додала, що моряк у зв'язку з його перебуванням в полоні звернувся до командування з проханням про академічну відпустку в "Одеській морській академії", де він навчається заочно.

"З триваючих дивацтв у справі: до нього знову приходили якісь невідомі люди, намагалися вивести на розмову про справу і ставили багато питань про те, як він оцінює те, що відбувається. Роз'яснила йому, як потрібно себе поводити в такій ситуації. Найголовніше - проявляти твердість і стійкість, наша команда єдина, всі один одного підтримують. Ми будемо робити все, що від нас залежить у справі, для якнайшвидшого повернення військовополонених моряків додому", - зазначила Куракіна.