В рамках дружеского визита в Украину корабля Королевских ВМС (Великобритания) «ЕCHO», который прибыл в Одессу 19 декабря, состоялась протокольная встреча делегаций Военно-Морских Сил двух стран.

Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, передает Флот - 2017.

Начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов отметил, что это первый визит военного корабля в Украину после событий в районе Керченского пролива и он очень важен для нашего государства.

Тарасов поблагодарил коллег за поддержку Украины в борьбе за независимость и отстаивании своих прав, определенных нормами международного морского права и действующих договоров. По словам вице-адмирала, наша сила заключается именно в единстве и мощной поддержке стран-партнеров, а Великобритания - одна из первых, кто приходит на помощь и является надежным другом даже в сложных ситуациях.

В свою очередь глава делегации Королевских Военно-Морских Сил командир корабля капитан 2 ранга Мэтью Уоррен выразил слова поддержки Великобританией Украины и украинских военных моряков, которые находятся в плену Российской Федерации. Командир корабля также отметил, что сегодняшний визит - очередной шаг поддержки Украины и подчеркнул важность объединения усилий для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Делегации обсудили текущую ситуацию в Азово-Черноморском регионе, направления двустороннего сотрудничества и пути его совершенствования.

Визит корабля продлится до 22 декабря 2018 года.