Делегации ВМС Украины и Великобритании провели протокольную встречу
|18:01 20.12.2018
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|Украина
В рамках дружеского визита в Украину корабля Королевских ВМС (Великобритания) «ЕCHO», который прибыл в Одессу 19 декабря, состоялась протокольная встреча делегаций Военно-Морских Сил двух стран.
Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, передает Флот - 2017.
Начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов отметил, что это первый визит военного корабля в Украину после событий в районе Керченского пролива и он очень важен для нашего государства.
Тарасов поблагодарил коллег за поддержку Украины в борьбе за независимость и отстаивании своих прав, определенных нормами международного морского права и действующих договоров. По словам вице-адмирала, наша сила заключается именно в единстве и мощной поддержке стран-партнеров, а Великобритания - одна из первых, кто приходит на помощь и является надежным другом даже в сложных ситуациях.
В свою очередь глава делегации Королевских Военно-Морских Сил командир корабля капитан 2 ранга Мэтью Уоррен выразил слова поддержки Великобританией Украины и украинских военных моряков, которые находятся в плену Российской Федерации. Командир корабля также отметил, что сегодняшний визит - очередной шаг поддержки Украины и подчеркнул важность объединения усилий для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.
Делегации обсудили текущую ситуацию в Азово-Черноморском регионе, направления двустороннего сотрудничества и пути его совершенствования.
Визит корабля продлится до 22 декабря 2018 года.
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