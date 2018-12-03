Во время итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о том, военная политика страны будет построена так, как считают в России, и назвал аннексированный Крым своей территорией, которую российские военные будут защищать.

Об этом по результатам итоговой пресс-конференции сообщает ZN,UA

"В 2014 году Крым стал Россией. И на любой части своей территории мы в праве и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым – не исключение. Если Генштаб, пограничники считают, что нам нужно на каких-то направлениях что-то сделать дополнительно, мы это будем делать. Безопасность России на это направлении будет обеспечена. Ничего лишнего мы там создавать не собираемся", - сказал Путин в ответ на вопрос о принятии резолюции ООН о милитаризации Крыма.

Он снова обвинил президента Украины Петра Порошенко в "провокации" в Керченском проливе.

"У нас есть договор. Он говорит о том, что прибрежная зона в 5 километров, а не как обычно в мире – 12 морских миль – это территориальные воды государства. А все остальное – общее море. Мы готовы придерживаться этих договоренностей и не объявлять никаких односторонних действий", - добавил Путин в ответ на вопрос, готова ли РФ объявить всю акваторию Азовского моря своей территорией.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".