Россия не собирается в одностороннем порядке отменять положения договора с Украиной о статусе Азовского моря как внутреннего моря двух государств.

Об этом на пресс-конференции в Москве, сказал президент РФ Владимир Путин, сообщает Гордон.



"Мы готовы придерживаться договоренностей и не объявлять никаких односторонних действий. Что касается военных судов, нужно постоянно быть в контакте с нашими пограничниками, которые осуществляют там режим. В условиях военного положения (в Украине. – "ГОРДОН") с трудом себе представляю, как военные суда там будут шастать. Но в целом – нам бы хотелось все нормализовать", – заявил Путин.



По его утверждению, проход украинских кораблей под Керченским мостом 23 сентября был санкционирован погранслужбой ФСБ, а аналогичное действие 25 ноября, вследствие которого три корабля ВМС Украины были захвачены, явилось "провокацией".



"Военным кораблям никто не препятствует", – добавил он.



Путин обвинил Украину в пренебрежении договором о статусе Азовского моря, напомнив о задержании сейнера "Норд", которое, как он заявил, произошло "в общих водах".

