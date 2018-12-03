Путин назвал вопрос прохода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив сложным

17:17 20.12.2018 0 комментариев Крым

Россия не собирается в одностороннем порядке отменять положения договора с Украиной о статусе Азовского моря как внутреннего моря двух государств.

Об этом на пресс-конференции в Москве, сказал президент РФ Владимир Путин, сообщает Гордон.

"Мы готовы придерживаться договоренностей и не объявлять никаких односторонних действий. Что касается военных судов, нужно постоянно быть в контакте с нашими пограничниками, которые осуществляют там режим. В условиях военного положения (в Украине. – "ГОРДОН") с трудом себе представляю, как военные суда там будут шастать. Но в целом – нам бы хотелось все нормализовать", – заявил Путин.

По его утверждению, проход украинских кораблей под Керченским мостом 23 сентября был санкционирован погранслужбой ФСБ, а аналогичное действие 25 ноября, вследствие которого три корабля ВМС Украины были захвачены, явилось "провокацией".

"Военным кораблям никто не препятствует", – добавил он.

Путин обвинил Украину в пренебрежении договором о статусе Азовского моря, напомнив о задержании сейнера "Норд", которое, как он заявил, произошло "в общих водах". 
 



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