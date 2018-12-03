Во время этапирования из Ростова-на-Дону (РФ) в оккупированный Крым фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Энвера Бекирова и Вадима Сирука в Краснодарском СИЗО поместили в спецблок без объяснения причин.

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

"В декабре 2017 года, когда Сирука этапировали в Ростов, в СИЗО Краснодара он подвергся избиениям со стороны сотрудников ОМОН. Об этом стало известно уже после посещения его членами ОНК Краснодарского края, которым он рассказал об инциденте во время этапа, но не стал говорить об избиении", - пишет Наумлюк.

"Вадима почему-то сняли с этапа, провели «плановые» спецмероприятия в виде тотального обыска с собаками в намордниках. Произошёл некий инцидент с охранником, который «грубо себя вёл». У Вадима изъяли электробритву и молельный коврик. Якобы не положено, но потом вернут», - написал тогда адвокат Александр Попков. Позже адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что во время инцидента сотрудники ОМОН били Сирука по рукам и ногам", сказано в сообщении журналиста.

Напомним, 12 февраля 2016 года после массовых обысков и задержаний «Киевский райсуд Симферополя» арестовал Энвера Бекирова, Вадима Сирука, Муслима Алиева и Эмир-Усеина Куку. Крымских татар обвиняют в участии в организации «Хизб ут-Тахрир». 18 апреля также были задержаны Рефат Алимов и Арсен Джеппаров.