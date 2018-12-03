«Верховный суд» оккупированного Крыма 20 декабря отказал в удовлетворении апелляционной жалобы захваченному в Керченском проливе 25 ноября украинскому военному Богдану Головашу.

Украинский военнопленный, старший матрос катера «Бердянск» Богдан Головаш останется в московском СИЗО «Лефортово» до 24 января 2019 года, об этом сообщает ATR со ссылкой на инициативу «Крымский процесс» в Facebook,

«Богдан Головаш, просил «суд» исследовать материалы дела, потому что при вынесении решения был в шоке и не помнит ничего. «Суд» отказал. Головаш указал, что он военнопленный. «Судья» Рубанов потребовал доказательства наличия войны. Адвокат Валерий Беличенко заявил, что хоть войны и нет, но был военный конфликт с применением летального оружия и раненными военнослужащими. Прокурор Горб возражал против жалобы, утверждает, что боестолкновения не было. Сам Головаш в беседе с адвокатом отметил, что плохо спит, мучают кошмары. Также отметил, что не знает, как будет воспринято его отсутствие по месту учёбы, в январе-феврале он должен защищать диплом», — говорится в сообщении.

Также известно, что сторона защиты на «суде» заявила о том, что у подзащитного отсутствовал умысел на совершение правонарушения.

Вчера, 19 декабря «Верховный суд» оккупированного Крыма в Симферополе отклонил жалобы на арест четырех украинских военнопленных моряков Владимира Варимеза, Юрия Будзыло, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова.

Богдан Головаш, фото с сайта ATR