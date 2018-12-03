Тайный свидетель под псевдонимом «Меметов» не учел реальное состояние здоровья Эдема Бекирова, когда давал показания против крымскотатарского активиста.

Об этом сообщил адвокат Эдема Бекирова Алексей Ладин в эксклюзивном комментарии ATR.

«Тайный свидетель под псевдонимом «Меметов» пояснил, что к нему подошел мужчина под именем Эдем и пожал руку. А в другой руке он держал сумку с 11,5 кг тротила и 192 патронами пистолета Макарова. То есть, когда состоялся этот опрос, у меня есть обоснованное предположение, что ФСБ не понимала реального состояния здоровья Эдема Бекирова. То, что он передвигается только на костылях и с очень небольшой скоростью. И когда человек подходит на костылях, такая деталь явно бросилась бы в глаза. Однако ничего этого в показаниях секретного свидетеля нет», — сообщил Ладин.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров подтвердил, что Бекиров по состоянию здоровья не может поднять более 2 кг веса.

«Сама РФ совершает преступление в отношении этого человека. Так как то, что ему вменяют — 14 килограмм тротиловых шашек, он просто не в состоянии даже это переносить, не то что это где-то спрятать или передать кому-то», — сказал Ильми Умеров.

Тем временем в сети появилось видео задержания Эдема Бекирова сотрудниками ФСБ на админгранице с оккупированным Крымом 12 декабря. Крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что Эдема Бекирова оккупанты подсадили в камеру к фигуранту «дела Веджие Кашка» Руслану Трубачу в симферопольском СИЗО.

«Сейчас Руслан Трубач за ним ухаживает. Говорит, мне самому больше пятидесяти лет, у меня уже сил нет у самого. Вместо того, чтобы Эдем агъа отпустить в таком состоянии, они подсадили к нему крымского татарина, чтобы он за ним смотрел, но он ведь не медик», — отметил Курбединов.

Напомним, 19 декабря ФСБ РФ в оккупированном Крыму предъявила обвинение крымскому татарину Эдему Бекирову, незаконно задержанному на админгранице с полуостровом 12 декабря. По версии оккупантов, Бекиров весной 2018 года якобы организовал в Крыму «тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова». В ФСБ утверждают, что обнаружили схрон, в котором находилось 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

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