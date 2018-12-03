Штаб Южного военного округа (ЮВО) разработал для Черноморского флота страны-оккупанта план действий в кризисных ситуациях.

Об этом сообщила пресс-служба ЮВО, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы говорится о том, что разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота РФ с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО.

План согласован с пограничным управлением ФСБ России по оккупированному Крыму и Краснодарскому краю и направлен на "защиту и охрану государственной границы" в границах аннексированного Россией Крыма.

Поскольку к вооруженному захвату украинских военных кораблей и аресту членов их экипажей, которые произошли в нейтральных водах Черного моря, по информайии штаба ЮВО, привлекались не только сотрудники Пограничной службы ФСБ по оккупированному Крыму, но и "различные подразделения ЮВО", то привлечение подразделений округа и послужило поводом к разработке плана действий.

При этом сам план действий пресс-службой не разглашается.