В ВМС Украины обеспокоены отсутствием официальной информации о здоровье пленных моряков
|15:35 20.12.2018
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|Крым
На данный момент полностью отсутствует достоверная информация о реальном состоянии здоровья взятых россиянами в плен в Керченском проливе 25 ноября украинских военных моряков.
Соответствующее официальное сообщение опубликовало командование ВМС Украины, сообщает Главред
"В командовании Военно-морских сил ВС Украины до сих пор нет достоверной информации о состоянии здоровья раненых украинских военных моряков, захваченных в плен Российской Федерацией в районе Керченского пролива. Так называемые "медицинские справки", поступающие в орган военного управления от страны-агрессора, оформленные ненадлежащим образом, не имеют ни даты, ни регистрационного номера, и поэтому официальными документами не могут считаться",— говорится в тексте сообщения.
Кроме того, в командовании ВМС Украины отмечается, что диагнозы раненых россияне вообще не указываются, − очевидно, ради попытки потянуть время для скрытия улик. Также медиков со стороны к пленным украинским морякам не пускают, поэтому невозможно определить их реальное состояние здоровья.
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