США продолжат предпринимать коллективные действия против злонамеренной деятельности России

15:15 20.12.2018 0 комментариев Россия

США будут активно сотрудничать с другими странами и продолжат предпринимать коллективные действия против злонамеренной деятельности России.

Об этом говорится в распространенном сообщении Государственного департамента США в связи с объявленным ранее расширением санкционных списков в отношении РФ, предает  Грузия Online со ссылкой на ТАСС.

"Мы не потерпим попыток вмешиваться в наш демократический процесс, и мы будем вместе с нашими союзниками и партнерами противостоять подрывным и дестабилизирующим действиям со стороны России. Мы продолжим работу с нашими союзниками и партнерами для осуществления коллективных действий в ответ на безответственные и злонамеренные действия, которые поддерживает Россия и ее спецслужбы", - говорится в заявлении.

Ранее Минфин США объявил о том, что Соединенные Штаты расширили санкционные списки в отношении России за "продолжающееся игнорирование международных норм".

Как было сказано в заявлении ведомства, шаг был сделан в ответ на вмешательство граждан России в ход американских избирательных процессов, кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также за "другую злонамеренную деятельность".

Уточняется, что к такой деятельности отнесена и "попытка убийства в Соединенном Королевстве" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



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