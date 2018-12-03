США будут активно сотрудничать с другими странами и продолжат предпринимать коллективные действия против злонамеренной деятельности России.

Об этом говорится в распространенном сообщении Государственного департамента США в связи с объявленным ранее расширением санкционных списков в отношении РФ, предает Грузия Online со ссылкой на ТАСС.

"Мы не потерпим попыток вмешиваться в наш демократический процесс, и мы будем вместе с нашими союзниками и партнерами противостоять подрывным и дестабилизирующим действиям со стороны России. Мы продолжим работу с нашими союзниками и партнерами для осуществления коллективных действий в ответ на безответственные и злонамеренные действия, которые поддерживает Россия и ее спецслужбы", - говорится в заявлении.



Ранее Минфин США объявил о том, что Соединенные Штаты расширили санкционные списки в отношении России за "продолжающееся игнорирование международных норм".

Как было сказано в заявлении ведомства, шаг был сделан в ответ на вмешательство граждан России в ход американских избирательных процессов, кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также за "другую злонамеренную деятельность".

Уточняется, что к такой деятельности отнесена и "попытка убийства в Соединенном Королевстве" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.