Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО встретилась с заместителем генсека Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалесом.



Во время встречи украинская сторона получила высокую оценку выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО (ГНП) в 2018 году, сообщает Информационное Сопротивление.

Было отмечено налаживание системы межведомственной координации, взаимодействие с общественным сектором, что отражает прогресс в работе государственных органов в направлении евроатлантической интеграции.



В этом контексте А. Альваргонсалес высоко оценил работу Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции, участие в заседании которой он принимал во время своего визита в Украину в сентябре этого года, передает пресс-служба Кабмина.



Заместитель Генсека НАТО отметил: «Сегодня у государств-членов НАТО все больше желания поддерживать Украину, в том числе благодаря налаженной работе Правительства и активному привлечению министерств и ведомств к подготовке и выполнению ГНП, в частности».



Вице-премьер-министр проинформировала о новых подходах к разработке ГНП, внедрения методологий стратегического планирования, которые используются в государствах-членах НАТО. Климпуш-Цинцадзе отметила важность усиления в этом контексте взаимодействия между правительством и Международным секретариатом НАТО.

Ранее сообщалось, что страны НАТО выделяют дополнительные средства в трастовые фонды для Украины.

