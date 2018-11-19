"Сегодня у государств-членов НАТО все больше желания поддерживать Украину", - зам генсека Альянса

14:35 20.12.2018 0 комментариев Украина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО встретилась с заместителем генсека Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалесом.
 
Во время встречи украинская сторона получила высокую оценку выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО (ГНП) в 2018 году, сообщает Информационное Сопротивление.

Было отмечено налаживание системы межведомственной координации, взаимодействие с общественным сектором, что отражает прогресс в работе государственных органов в направлении евроатлантической интеграции.
 
В этом контексте А. Альваргонсалес высоко оценил работу Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции, участие в заседании которой он принимал во время своего визита в Украину в сентябре этого года, передает пресс-служба Кабмина.
 
Заместитель Генсека НАТО отметил: «Сегодня у государств-членов НАТО все больше желания поддерживать Украину, в том числе благодаря налаженной работе Правительства и активному привлечению министерств и ведомств к подготовке и выполнению ГНП, в частности».
 
Вице-премьер-министр проинформировала о новых подходах к разработке ГНП, внедрения методологий стратегического планирования, которые используются в государствах-членах НАТО. Климпуш-Цинцадзе отметила важность усиления в этом контексте взаимодействия между правительством и Международным секретариатом НАТО.

Ранее сообщалось, что страны НАТО выделяют дополнительные средства в трастовые фонды для Украины.
 



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