Росавиация утвердила список субсидируемых авиамаршрутов на 2019 год. Авиаперевозки по специальному тарифу во всей стране будут осуществлять десять авиакомпаний.

Пять из этих компаний заявили о готовности перевозить пассажиров по субсидированному тарифу в аэропорт Симферополь оккупированного Крыма, сообщает Крыминформ.

«Субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2019 года. В Симферополь и в обратном направлении предусматривает возможность субсидирования полетов по 63 маршрутам. От 5 авиакомпаний поступили заявки на 11 маршрутов», – сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.



В 2019 году на выплату авиакомпаниям субсидий в федеральном бюджете предусмотрено более 3,8 млрд рублей. При этом субсидируются полеты по трем направлениям: с Дальнего Востока и обратно (75%, более 2,8 млрд руб), из Калининграда и обратно (10%, более 381 млн руб), в оккупированныйСимферополь и обратно (15%, более 571,7 млн руб).

Сообщается, что приобрести билет по специальному тарифу могут граждане России в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II или III группы, члены многодетных семей.