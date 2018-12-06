Две трети предприятий российской "оборонки" будут проводить расчеты по госзаказам через Промсвязьбанк

13:52 20.12.2018 0 комментариев Россия

Промсвязьбанк начал подготовку к возможному отключению от платежных систем Visa и Mastercard из-за санкций США в отношении России.

Об этом газете"Ведомости" рассказал председатель правления банка Петр Фрадков, передает Радио Свобода.

В частности, Промсвязьбанк сократил до минимума обеспечительные депозиты в этих международных платежных системах. Одновременно банк усиливает работу с российской платежной системой "Мир". При этом, как подчеркнул Фрадков, российский банк не отменяет сотрудничество с Visa и Mastercard, так как "пока что повода нет".

По словам источника издания в банковском секторе, в случае отключения Промсвязьбанка от международных систем, он не сможет вернуть свои депозиты. 

На данный момент завершился первый этап, по результатам которого в банке уже находится на сопровождении около 25% всех контрактов по гособоронзаказу, активно открываются отдельные счета по новым государственным контрактам и ждут второго этапа по передаче госконтрактов из системообразующих уполномоченных банков, – сообщает Военное.РФ информагентсово

Планируется, что в 2019 году как минимум две трети предприятий ОПК будут получать финансирование и проводить расчеты по ГОЗ через ПСБ. Новые контракты сейчас сразу передаются этому банку. 

"Центральный банк продолжает работу по оценке качества кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса на балансе других банков, она пока не завершена, но с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на баланс ПСБ первая часть кредитов перейдет уже в I квартале следующего года", – добавил Петр Фрадков. 

Напомним, что в начале 2018 года Промсвязьбанк выбрали в качестве опорного банкадля операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам: ПСБ должен минимизировать угрозу западных санкций для других банков, имевших право работать с гособоронзаказом. 

В марте 2018 года президент РФ подписал закон о схеме передачи Промсвязьбанка Росимуществу.



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