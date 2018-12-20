Жители оккупированного Крыма жалуются, что "скорые" не едут даже к младенцам
|13:41 20.12.2018
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|Крым
Стало известно о сложностях с медицинским обслуживанием жителей Каменского дачного массива под Симферополем в аннексированном Россией Крыму.
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на местные СМИ.
Так, тысячи семей не могут прикрепить своих новорожденных детей ни к одной поликлинике крымской столицы. Медики отказывают им в праве на гарантированную законодательством помощь, оправляя на осмотры по месту прописки. Те, у кого есть деньги, вызывают платных специалистов.
Проблема коснулась тех, кто живет на территории коллективных садов, которые уже очень давно не используются как дачи, а являются постоянным местом проживания многих крымчан. Но по факту оформить документы и зарегистрироваться на даче люди не могут.
По этой причине жителям коллективных садов, численность которых за последние годы увеличилась до 20 тысяч человек, в медицинском осмотре отказывают, заявляя, что при наличии проблем со здоровьем они обязаны вызывать скорую помощь и обращаться в поликлиники по месту прописки.
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