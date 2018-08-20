Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
|13:15 20.12.2018
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|Турция
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Согласно информации, стороны обсудили решение администрации США о выводе американских войск из Сирии, сообщает Анадолу.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о выводе американских войск из Сирии, заявил: «Мы победили ДЕАШ, который был единственной причиной присутствия США в Сирии».
«Мы приступили к возвращению войск США, переходя к следующему этапу борьбы с ДЕАШ»,- заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, комментируя решение Вашингтона о выводе американских войск из Сирии.
США начали вывод войск из Сирии, однако продолжат работать с «местными партнерами». Об этом сказала представитель Минобороны США Дана Уайт, комментируя объявленное ранее Вашингтоном решение о выводе американских военнослужащих из Сирии.
Сотрудники Госдепартамента США покинут Сирию в течение 24 часов, а процесс вывода американских военных с территории страны займет от 60 до 100 дней.
Об этом сообщили американские СМИ, комментируя объявленное Вашингтоном решение о выводе военнослужащих из арабского государства.
Администрация США пока не сообщала о сроках вывода американских подразделений из Сирии. Также не известно, покинут ли военные США страну полностью или частично. Кроме того, по прежнему остается неясным, в какой форме Вашингтон продолжит взаимодействие с террористической организацией YPG/PKK и когда заберет переданное боевикам группировки оружие, как это было обещано американской стороной Турции.
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