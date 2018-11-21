Стратегія розвитку Військово-морських сил Збройних сил України передбачає мати в складі національних ВМС надмалі підводні човни до 2035 року.

Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-центрі Командування Військово-морських сил Збройних сил України.

"Стратегія розвитку Військово-морських сил Збройних сил України до 2035 року передбачає мати в складі національних ВМС надмалі підводні човни", - зазначили у ВМС, відповідаючи на запитання про те, чи розглядає Україна можливість придбання підводних човнів у закордонних партнерів.

"Крім того, для BМС ЗС України планується закупівля різних видів озброєння та військової техніки, у тому числі іноземних зразків", - додали у відомстві.

На запитання про те, чи планується до кінця року придбати озброєння, зокрема, іноземних зразків, у прес-службі зазначили, що фінансовий рік вже практично закінчився.

"Наші партнери - країни-члени та країни-партнери НАТО - на постійній основі допомагають ВМС ЗС України. Відповідні плани існують та виконуються. Яскравим прикладом підтримки служить передача Україні на безоплатній основі двох патрульних катерів типу "Island", включення яких до бойового складу ВМС ЗС України заплановано до кінця 2019 року", - додали у ВМС.

Нагадаємо, раніше у комітеті нацбезпеки ВР пропонували придбати Україні підводні човни. Три підводні човни можуть змінити ситуацію в Чорноморському басейні, вважають у комітеті.