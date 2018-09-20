До кінця грудня 2018 року буде укладено контракт для створення виробничих потужностей з виробництва крилатої ракети "Нептун".

Про це сьогодні, 20 грудня, сказав на підсумковій прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.

"До кінця грудня буде укладено контракт щодо створення виробничих потужностей для виробництва крилатої ракети за проектом "Нептун". Цим також буде займатися КБ "Луч". Ми поки не можемо розголошувати конкретні цифри. Але це є дуже потужний інноваційний модернізований проект на перспективу", - розповів він.

За його словами, паралельно будуть створюватися потужності з виробництва танкової техніки, засобів радіолокації, відновлення полігонів, випробування боєприпасів.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна боронитиме узбережжя морів ракетами, здатними знищити Керченський міст.