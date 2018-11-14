Окупаційна влада Криму попереджає про проблеми з водою на півострові в 2019 році.
|12:11 20.12.2018
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|Крым
За словами голови "Державного комітету з водного господарства і меліорації" Криму Ігоря Вайля, найбільше постраждають східна і центральна частини півострова.
Передає Укрінформ з посиланням на ЗМІ окупантів.
«Якщо ми говоримо про східний регіон і центр, в тому числі Сімферополь, то ситуація для маловодного року трохи вище середнього. Дана ситуація не була для нас несподіванкою, керівництву ми про це доповідали», - повідомив Вайль.
Крім того, він зазначив, що останні півроку Феодосія, Судак, Ленський район і Керч «харчуються» тільки підземними водами, оскільки водосховище спорожніло. За його словами, російські окупанти "розробляють кілька проектів для вирішення проблем з водою в Криму". Зокрема, вони хочуть побудувати гідротехнічні споруди на річці Салгир для сільського господарства. Також «Держкомводгоспу» наступного року розпочне будівництво насосної станції на річці Бодрак в Бахчисарайському районі.
Нагадаємо: Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили. Крім того, спостерігаються постійні відключення водопостачання нібито з-за аварій, а також вводяться різноманітні обмеження на використання ресурсів.
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