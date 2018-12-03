Призыв сенаторов США к проведению операции в Керченском проливе - прямое подстрекательство Украины к очередной военной провокации, крайне безответственное и опасное, перспектив у нее нет.

Об этом заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, сообщает ForPost.

"Призыв 41-го сенатора США провести многонациональную операцию в Керченском проливе - это прямое подстрекательство Украины к очередной военной провокации, крайне безответственное и крайне опасное. Перспектив у такой провокации в любом случае нет - возможности перекрыть пролив в случае его несанкционированного использования у России, вне всякого сомнения, есть, и она их исчерпывающим образом продемонстрировала", - сказал сенатор.

Для тех, кто готов использовать пролив в мирных целях и в соответствии с действующими правилами, "проход был, есть и, надеюсь, так и будет открыт", подчеркнул Косачев.

"Поэтому выбор у Украины сейчас простой: либо продолжать ломиться в открытую дверь, закатывая глаза в притворной истерике и с оглядкой за океан, либо научиться жить по общепринятому морскому уставу, открывающему любые ворота, в том числе морские, без провокаций и надуманных проблем", - заключил политик.