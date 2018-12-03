19 декабря волонтеры передали семи военнопленным украинским морякам в московском СИЗО "Лефортово" теплые вещи, обувь и продукты.

Об этом сообщила российская журналистка и гражданский активист Виктория Ивлева на своей странийе в FB

По ее словам, вещи и продукты удалось передать Андрею Драчу, Сергею Цыбизову, Владимиру Терещенко, Виктору Беспальченко, Сергею Чулибе, Юрию Безъязычному и Вячеславу Зинченко.