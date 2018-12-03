Волонтеры передали пленным морякам теплые вещи и "немного вкусненького" / Фото
|10:27 20.12.2018
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|Крым
19 декабря волонтеры передали семи военнопленным украинским морякам в московском СИЗО "Лефортово" теплые вещи, обувь и продукты.
Об этом сообщила российская журналистка и гражданский активист Виктория Ивлева на своей странийе в FB
По ее словам, вещи и продукты удалось передать Андрею Драчу, Сергею Цыбизову, Владимиру Терещенко, Виктору Беспальченко, Сергею Чулибе, Юрию Безъязычному и Вячеславу Зинченко.
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