Політична взаємодія країн-членів Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ (Грузія-Україна-Азербайджан-Молдова) на чолі з Україною наступного року буде спрямована, зокрема, на забезпечення взаємної підтримки у питаннях розв’язання конфліктів на їх територіях, протидії зовнішній агресії та окупації.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на інформаційний запит УНН.

“Рішення про перехід головування від Молдови до України в Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ, (Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова) було ухвалено на засіданні Ради Міністрів закордонних справ ГУАМ, що відбулося 6 грудня 2018 р. у м. Мілан (Італія) на полях міністерської зустрічі ОБСЄ”, — нагадали у МЗС.

У дипвідомстві також пояснили, що перехід головування здійснюється у відповідності до Статуту Організації, в якому передбачено ротацію за алфавітним порядком. Головування України розпочнеться 1 січня 2019 року та триватиме один рік.

“У ході головування Україна продовжуватиме роботу Організації на економічному та політичному напрямках”, — зазначили в міністерстві.

Зокрема, розповіли у МЗС, Україна працюватиме задля досягнення прогресу у реалізації ключових проектів ГУАМ: створення зони вільної торгівлі та транспортного коридору.

Крім того, Україна планує посилити підприємницький вимір співробітництва в рамках Асоціації ділової співпраці та провести у наступному році ІІ бізнес-форум ГУАМ, а також приділити увагу розвитку співробітництва правоохоронних органів, зокрема, укласти багатосторонній документ про співпрацю у сфері кібербезпеки.

“Політична взаємодія країн-членів Організації буде спрямована на забезпечення взаємної підтримки у питаннях розв’язання конфліктів на їх територіях, протидії зовнішній агресії та окупації”, — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, організацію було створено 1997 року для протидії впливу Росії.