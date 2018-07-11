Власти Армении намерены в 2019 году продолжить участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Такое заявление в четверг в ходе брифинга сделала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян, передает ТАСС.

"Армянский контингент в составе до 130 военнослужащих в 2019 году продолжит свое участие в миссии "Решительная поддержка", - отметила пресс-секретарь МИД республики.

Операция "Решительная поддержка" - миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года. Армянские миротворческие силы участвуют в миссии в составе немецкой военной группировки.