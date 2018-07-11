Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
|11:44 20.12.2018
|0 комментариев
|Армения
Власти Армении намерены в 2019 году продолжить участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".
Такое заявление в четверг в ходе брифинга сделала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян, передает ТАСС.
"Армянский контингент в составе до 130 военнослужащих в 2019 году продолжит свое участие в миссии "Решительная поддержка", - отметила пресс-секретарь МИД республики.
Операция "Решительная поддержка" - миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года. Армянские миротворческие силы участвуют в миссии в составе немецкой военной группировки.
Ещё на эту тему:
12:13 11.12.2018
Армения не стремится в НАТО - Пашинян
Армения не стремится в НАТО - Пашинян
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
16:40 16.07.2018
Армения объяснила желание сотрудничать с НАТО
Армения объяснила желание сотрудничать с НАТО
14:42 11.07.2018
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
12:04 13.12.2017
Армения успешно реализует программу IPAP с НАТО - представитель МИД
Армения успешно реализует программу IPAP с НАТО - представитель МИД
14:57 05.12.2017
Соглашение между Арменией и НАТО позволит утилизировать военную технику, срок годности которой уже истек
Соглашение между Арменией и НАТО позволит утилизировать военную технику, срок годности которой уже истек
19:38 28.02.2017
Президент Армении Саргсян заговорил о сотрудничестве с НАТО
Президент Армении Саргсян заговорил о сотрудничестве с НАТО
18:27 14.09.2016
НАТО ожидает участия Армении в учениях в Грузии
НАТО ожидает участия Армении в учениях в Грузии
10:00 13.06.2016
Армению посетила мобильная учебная группа НАТО
Армению посетила мобильная учебная группа НАТО
11:30 07.04.2015
В учениях НАТО примут участие и военнослужащие из Армении
В учениях НАТО примут участие и военнослужащие из Армении