Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию на арест фигуранта второго Бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Ернеса Аметова.

Об этом сообщает ZIK ссылаясь на «Крым.Реалии».

Таким образом, он останется за решеткой до 9 февраля 2019 года.

Сообщается, что заседание проходило в закрытом режиме, на оглашение разрешили зайти только родственникам. Сам Аметов присутствовал на заседании путем видеосвязи.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Ернес Аметов.

ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в России и анексированном ею Крыму, организации «Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею 2014 года Крыму.

Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими».