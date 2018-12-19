В оккупированном Крыму суд оставил под стражей фигуранта дела «Хизб-ут-Тахрир»
|09:45 20.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию на арест фигуранта второго Бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Ернеса Аметова.
Об этом сообщает ZIK ссылаясь на «Крым.Реалии».
Таким образом, он останется за решеткой до 9 февраля 2019 года.
Сообщается, что заседание проходило в закрытом режиме, на оглашение разрешили зайти только родственникам. Сам Аметов присутствовал на заседании путем видеосвязи.
В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Ернес Аметов.
ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в России и анексированном ею Крыму, организации «Хизб ут-Тахрир».
Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею 2014 года Крыму.
Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими».
Ещё на эту тему:
Адвокат: Тайный свидетель в "деле Бекирова" не учел физические возможности задержанного / Видео
Неназванному "участнику националистического формирования" ФСБ РФ предъявила обвинение за тайник с боеприпасами в Крыму
Оккупанты не сделали ни одной перевязки ампутированной ноги находящемуся в СИЗО Бекирову
Денисова обратилась к Москальковой о нарушении прав координатора "Крымской солидарности" / Фото
Координатора "Крымской солидарности" принудительно поместили психбольницу на месяц / Видео
Конституційна комісія продовжить шукати компромісний варіант закону для кримськотатарської автономії
«Суд» в оккупированном Крыму арестовал Эдема Бекирова на 2 месяца