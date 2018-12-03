НАТО залишається пильним та продовжує досліджувати розвиток ситуації в регіоні Азовського моря

09:27 20.12.2018 0 комментариев Крым

НАТО продовжує досліджувати ситуацію в азовському регіоні та закликає Росію звільнити полонених українських моряків.

Про це йдеться у коментарі, який кореспондент Укрінформу отримав від офіційної особи Альянсу.

Представник НАТО закликав до стриманості та підтвердив незмінність політики НАТО щодо підтримки України.

«Ескалація не відповідатиме нічиїм інтересам. Генеральний Секретар НАТО під час зустрічі з Президентом Порошенком минулого тижня висловив підтримку спокою та стриманості, які Україна демонструвала під час розвитку подій поблизу Азовського моря», - нагадує офіційна особа Альянсу.

В той же час, представник Альянсу підтвердив занепокоєння зростанням напруги в Азовському морі та навколо нього. НАТО залишається пильним та продовжує досліджувати розвиток ситуації в регіоні. Він нагадав, що з моменту нелегальної анексії Росією Криму у 2014 році Альянс суттєво підвищив присутність у Чорному морі та продовжуватиме оцінку ступеня власної присутності в цьому регіоні.

«Росія має звільнити українських моряків і кораблі, які були захоплені, без зволікання. Ми також закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів та дозволити свободу навігації», - наголосив офіційний представник Альянсу.

Як раніше повідомляло агентство, Україна запросила НАТО супроводжувати свої військові кораблі в Азовському морі.



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