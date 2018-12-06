США снимут санкции с компаний Дерипаски в обмен на реорганизацию. Сам он останется под санкциями
|09:09 20.12.2018
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|Россия
США снимут санкции с группы компаний En+, "Русала" и "ЕвроСибЭнерго". Они принадлежат миллиардеру Олегу Дерипаске. Сам он останется под санкциями. Активы бизнесмена, в которых ему принадлежит более 50%, останутся заморожены.
Об этом говорится в уведомлении Минфина США, направленном в Конгресс, сообщает Радио Свобода.
В сообщении министерства говорится, что российские компании согласились на значительные изменения в своих корпоративных структурах и управлении.
В частности, корпорации решились на снижение доли Дерипаски ниже 50 процентов.
Помимо прочего изменения коснутся составов руководства компаний. В частности, половина совета директоров En+ будет состоять из граждан США и Великобритании. Действующий председатель совета директоров "Русала" покинет свой пост.
Вывести компании из-под санкций планируется в течение 30-ти дней.
Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели 6 апреля, указав на близость бизнесмена к Кремлю. Позднее в Вашингтоне заявили, что готовы рассмотреть снятие санкций. В качестве одного из условий называлось снижение доли Дерипаски в капитале компаний.
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