США снимут санкции с группы компаний En+, "Русала" и "ЕвроСибЭнерго". Они принадлежат миллиардеру Олегу Дерипаске. Сам он останется под санкциями. Активы бизнесмена, в которых ему принадлежит более 50%, останутся заморожены.

Об этом говорится в уведомлении Минфина США, направленном в Конгресс, сообщает Радио Свобода.

В сообщении министерства говорится, что российские компании согласились на значительные изменения в своих корпоративных структурах и управлении.

В частности, корпорации решились на снижение доли Дерипаски ниже 50 процентов.

Помимо прочего изменения коснутся составов руководства компаний. В частности, половина совета директоров En+ будет состоять из граждан США и Великобритании. Действующий председатель совета директоров "Русала" покинет свой пост.

Вывести компании из-под санкций планируется в течение 30-ти дней.

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели 6 апреля, указав на близость бизнесмена к Кремлю. Позднее в Вашингтоне заявили, что готовы рассмотреть снятие санкций. В качестве одного из условий называлось снижение доли Дерипаски в капитале компаний.