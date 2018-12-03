Оккупанты готовят к выходу в море принятый в начале декабря ракетный корабль

08:14 20.12.2018 0 комментариев Крым

Принятый в начале декабря в состав ЧФ РФ малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» готовится к выходу в море: экипаж начал отработку специальной курсовой задачи К-1.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот - 2017.

Экипаж впервые будет сдавать курсовую задачу, в рамках которой моряки проведут различные корабельные учения: по приготовлению корабля к бою и походу, борьбе за живучесть при стоянке у причала, противовоздушной обороне, выполнят мероприятия по противодиверсионной обороне корабля в пункте базирования.

Кроме того, экипажем будут отработаны вопросы повседневной организации службы, быта и отдыха экипажа, нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки корабля к приему боезапаса.

После сдачи курсовой подготовки, экипаж выйдет в море для выполнения плановых боевых упражнений одиночным кораблем.

Отметим, что МРК «Орехово-Зуево» является седьмым кораблём в модернизированной серии «Буян-М» и вторым, построенным для Черноморского флота страны оккупанта.

Справка:

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», спроектированы и построены специально для Каспийской флотилии с учётом малых глубин реки Волга и Каспийского моря, так сказать модернизированная версия проекта 21630 «Буян»,

Завод изготовитель малых ракетных кораблей данного проекта - Зеленодольский судостроительный завод, подконтрольный Объединенной судостроительной корпорации, находящейся под санкциями США с 2014 года.

Характеристики МРК проекта 21631:

водоизмещение - 949 т,

длина - 74,1 м,

ширина - 11 м,

высота - 6,57 м,

осадка - 2,6 м.

Экипаж - 32 человека. Скорость максимальная - 25 узлов. Дальность хода - 2500 миль (при скорости хода 12 узлов). Автономность - не менее 10 суток.

Вооружение:

пусковая установка вертикального пуска 3Р14УКСК производства концерна «МИС Агат» комплекса «Калибр-НК» или комплекса «Оникс» на 8 ракет, расположена в надстройке;

100-мм артиллерийская установка АК-190-01/А-190М с СУО «Ласка», расположена в носовой части корабля;

30-мм установка АК-630М-2 «Дуэт», расположена на кормовой части надстройки;

2 х 14.5-мм морские тумбовые пулеметные установки МТПУ с пулеметами КПВ;

2 х ЗРК 3М47 «Гибка» с 4-8 х ЗУР «Игла» или «Игла-1М», установлены на корме и на носовой части надстройки, управление дистанционное;

3х7.62-мм пулеметы;

противодиверсионный ручной гранатомет глубинных бомб;

мины (2 точки сброса).

Ракетное вооружение малых ракетных кораблей - универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК», предназначенный для поражения надводных кораблей и подводных лодок различных классов и типов, наземных стационарных и ограниченно подвижных целей с заранее известными координатами на расстоянии от 200 до 500 километров.



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