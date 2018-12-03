Україна, Грузія, Молдова підписали Меморандум про спільні дії з реінтеграції територій та протидії РФ

07:37 20.12.2018 0 комментариев Украина

Україна, Молдова та Грузія підписали Меморандум про створення міжвідомчої платформи для обміну досвідом з інтеграції територій, що перебувають поза контролем держав, та протидії РФ.

Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення МінТОТ.

"Сьогодні між Україною, Молдовою, Грузією підписано Меморандум щодо створення Тристоронньої міжвідомчої платформи для обміну досвідом з інтеграційної політики територій, що перебувають поза контролем держав, та протидії РФ", - повідомляється у публікації.

Зокрема, у повідомленні додається, що "платформою передбачено обмін досвідом у сфері дотримання прав людини, протидії Кремлівській пропаганди та інформаційної війни, встановлення та підтримки зв’язків з населенням, яке проживає на тимчасово окупованих територіях України, Грузії і територіях без ефективного контролю Республіки Молдова, а також аналізу ситуації та оцінки ризиків і сприяння обміну відповідними знаннями і навичками".

Як додають у Міністерстві, вказаний документ було підписано 19 грудня у Тбілісі віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції Молдови Крістіною Леснік, міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадимом Чернишем та державний міністром з питань примирення та громадянської рівності Грузії Кетеваною Цихелашвілі.



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