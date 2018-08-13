Візит до Одеси британського розвідувального корабля HMS Echo є черговим кроком Великобританії на підтримку України.

Про це 19 грудня глава делегації Королівських ВМС Метью Уоррен. повідомляє УНІАН із посиланням на прес-центр командування Військово-морських сил ЗСУ.

«Візит корабля - це черговий крок Великобританії на підтримку України», - зазначив Уоррен.

За словами першого заступника командувача ВМС ЗСУ віце-адмірала Андрія Тарасова, «це перший візит військового корабля до України після подій у районі Керченської протоки, і він дуже важливий для нашої держави».

Тарасов подякував іноземним колегам за підтримку України в боротьбі за незалежність і відстоювання своїх прав, визначених нормами міжнародного морського права і чинних договорів. Він також наголосив, що «наша сила полягає саме в єдності і потужній підтримці країн-партнерів, а Великобританія - одна з перших, хто приходить на допомогу і є надійним другом навіть у складних ситуаціях».

Глава делегації Королівських ВМС також висловив підтримку Великобританією України і українських військових моряків, які перебувають у полоні Російської Федерації. Уоррен наголосив на важливості об'єднання зусиль для забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.

Сторони також обговорили поточну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, напрямки двостороннього співробітництва та шляхи його вдосконалення.

Візит корабля триватиме до 22 грудня поточного року.

Нагадуєм, 19 грудня в Одеський морський порт прибув британський розвідувальний корабель HMS Echo. Головне призначення HMS Echo (H87) - проведення дослідних гідрографічних або геодезичних операцій (в тому числі в інтересах підводного флоту) і підтримка амфібійних операцій. Також можливе використання його як корабля управління, протимінного застосування, пошуку та ідентифікації підводних об'єктів. Корабель прийнято на озброєння в березні 2003 року. Його довжина - 91 метр, ширина - 17 метрів, осадка - 5,5 метра, водотоннажність - близько 4 тис. тонн, швидкість - 15 вузлів. Озброєння корабля складається з трьох шестиствольних 7,62-мм кулеметів M134 Minigun, двох 20-мм зенітних скорострільних гармат «Ерлікон» і чотирьох великокаліберних кулеметів.





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