В Германии за нарушение санкций ЕС задержали гражданина России
|08:33 20.12.2018
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|Россия
Федеральная прокуратура Германии позволила задержать гражданина России за нарушение закона о внешнеэкономической деятельности.
Как сообщила в среду прокуратура, 18 декабря 68-летнего россиянина Владимира Д. задержали сотрудники регионального управления по таможенным расследованиям в Штутгарте, сообщает Европейская правда.
В его квартире и офисах в Баден-Вюртемберге были проведены обыски.
Прокуратура утверждает, что подозреваемый с 2014 по 2018 годы по меньшей мере дважды поставлял товары стоимостью более 1,7 млн евро покупателю из российского оборонного сектора.
Товары предназначены для использования в сфере ракетостроения. В частности, речь идет о печатях горячего изостатического прессования, применяемых для дополнительного уплотнения деталей военной и авиационной техники.
Согласно экономическим санкциям ЕС, поставка таких товаров в Россию запрещена, если они частично или полностью будут применяться в военных целях.
Чтобы обойти экспортный контроль в Германии, подозреваемый, как полагают, обращался к подставным фирмам, подделывал документы и проводил технические манипуляции с товаром.
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