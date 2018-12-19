Федеральная прокуратура Германии позволила задержать гражданина России за нарушение закона о внешнеэкономической деятельности.

Как сообщила в среду прокуратура, 18 декабря 68-летнего россиянина Владимира Д. задержали сотрудники регионального управления по таможенным расследованиям в Штутгарте, сообщает Европейская правда.

В его квартире и офисах в Баден-Вюртемберге были проведены обыски.

Прокуратура утверждает, что подозреваемый с 2014 по 2018 годы по меньшей мере дважды поставлял товары стоимостью более 1,7 млн евро покупателю из российского оборонного сектора.

Товары предназначены для использования в сфере ракетостроения. В частности, речь идет о печатях горячего изостатического прессования, применяемых для дополнительного уплотнения деталей военной и авиационной техники.

Согласно экономическим санкциям ЕС, поставка таких товаров в Россию запрещена, если они частично или полностью будут применяться в военных целях.

Чтобы обойти экспортный контроль в Германии, подозреваемый, как полагают, обращался к подставным фирмам, подделывал документы и проводил технические манипуляции с товаром.