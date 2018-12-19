Верховный суд Греции принял решение о выдаче Франции россиянина Александра Винника, который возглавлял биржу биткоинов BTC-e, и которого подозревают в отмывании денег.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Запросы об экстрадиции Винника также подавали Россия и США. В сегодняшнем решении суд указал, что Винника необходимо отправить во Францию, поскольку Париж выдал на него европейский ордер на арест, который предполагает более прямую процедуру.

Винника арестовали в июле 2017 года в Греции, и с тех пор он содержится под стражей в тюрьме Халкидиков.

Во Франции Винника обвиняют в том, что он обманул более 100 человек в шести французских городах в период с 2016 по 2018 год.

Запросы об экстрадиции Винник также подавали Россия и США. Американские следователи подозревают его в организации операций по отмыванию не менее $4 млрд с использованием биткоинив.

В октябре 2017 греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винник США, но затем отложил это решение из-за подачи французского запроса. Россиянин отвергает обвинения.

BTC-e, основанная в 2011 году, стала одной из крупнейших и наиболее широко используемых бирж криптовалюты в мире.

В США Винника обвиняют в краже личных данных и содействии незаконному обороту наркотиков и отмывании денег. В июле американский предъявил ему обвинения по 21 пункту.

Ранее сообщалось, что Греция не экстрадирует Винника в Россию.