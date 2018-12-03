Крымский "суд" оставил под арестом четырёх украинских моряков
|21:07 19.12.2018
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|Крым
"Верховный суд" оккупированного Крыма оставил без изменений решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей захваченным российскими пограничниками украинским морякам .
Захваченные Россией в нейтральных водах Черного моря с применением оружия украинские моряки Владимир Варимез, Юрий Будзыло, Андрей Опрыско и Сергей Цыбизов останутся под стражей, при этом "суд" в каждом конкретном случае уточнил дату окончания срока содержания, передает Крыминформ.
По информации сайта, "судом" первой инстанции была допушена техническая ошибка в определении даты окончания срока содержания под стражей пленных моряков. Поэтому окончательная дата была всем изменена с 25 на 24 января 2019 года.
Еще по одному украинскому моряку – Виктору Беспальченко – "суд" принял решение отложить рассмотрение апелляционной жалобы до 21 декабря по просьбе его адвоката.
Пленные украинские моряки присутствовали на процессе по видеосвязи, поскольку все они находятся в СИЗО Москвы.
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