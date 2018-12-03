Брюссель розпочав розслідування хакерської атаки на дипломатичні системи зв’язку Євросоюзу після того, як в мережу потрапили тисячі записок організації.

У них європейці називають президента США Дональда Трампа «хуліганом», а Крим – «гарячою зоною», в якій Росія вже, вірогідно, розмістила свою ядерну зброю, пише The Guardian, цитує УНІАН

Витік конфіденційних записок викриває занепокоєння, поширене серед дипломатів і чиновників ЄС через поведінку адміністрації Трампа, а також її справами з Росією і Китаєм.

Повідомлення про те, як Москва перетворює український Крим на гарячу ядерну зону, датована 8 лютого цього року.

Російські війська незаконно анексували півострів у 2014 році. Публічно ні США, ні ЄС ніколи не допускали того, що на його території присутня російська ядерна зброя.

Також у іншій таємній записці йдеться про зустріч президентів США і Росії, яка відбулася у столиці Фінляндії цього року. В ній європейські дипломати називають переговори «успішними, принаймні для Володимира Путіна».

На прес-конференції після зустрічі в липні Трамп відійшов від обговореного зі своїми радниками сценарію поведінки. Він навіть запропонував Росії допитати агентів розвідки США у обмін на те, що російська сторона допитає своїх громадян, які фігурують у справі про втручання Кремля у американські вибори. Згідно із запискою від 20 липня, Білий дім запевнив ЄС, що всі ці обіцянки Трампа будуть «зам’яті».



