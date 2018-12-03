Неназванному "участнику националистического формирования" ФСБ РФ предъявила обвинение за тайник с боеприпасами в Крыму
|20:20 19.12.2018
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|Крым
Федеральная служба безопасности предъявила обвинение мужчине, задержанному при въезде в оккупированный Крым, за тайник с боеприпасами.
Об этом сообщили в УФСБ по оккупированному Крыму, сообщает Крыминформ.
«Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и часть 2 статьи 222.1 УК РФ)», – уточнили в УФСБ.
Оккупанты заявили, что обвиняемый весной 2018 года организовал на территории оккупированного Крыма тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами «для их использования при совершении противоправных действий на территории аннексированного полуострова».
Сотрудники УФСБ России обнаружили схрон, в котором находилось 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.
12 декабря мужчина был задержан в пункте пропуска «Джанкой».
В УФСБ по оккупированному Крыму заявили, что располагают информацией о том, что обвиняемый причастен к деятельности батальона им. Номана Челибиджихана.
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