Федеральная служба безопасности предъявила обвинение мужчине, задержанному при въезде в оккупированный Крым, за тайник с боеприпасами.

Об этом сообщили в УФСБ по оккупированному Крыму, сообщает Крыминформ.

«Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и часть 2 статьи 222.1 УК РФ)», – уточнили в УФСБ.

Оккупанты заявили, что обвиняемый весной 2018 года организовал на территории оккупированного Крыма тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами «для их использования при совершении противоправных действий на территории аннексированного полуострова».

Сотрудники УФСБ России обнаружили схрон, в котором находилось 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

12 декабря мужчина был задержан в пункте пропуска «Джанкой».

В УФСБ по оккупированному Крыму заявили, что располагают информацией о том, что обвиняемый причастен к деятельности батальона им. Номана Челибиджихана.