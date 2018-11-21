Терміни будівництво об'єкта інфраструктури Військово-Морських сил Збройних сил України в місті Очаків Миколаївської області продовжено на три місяці.

Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-центрі Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Терміни будівництва об'єкта інфраструктури Військово-Морських сил Збройних сил України в місті Очаків Миколаївської області продовжено на три місяці. Попередньо введення об'єкта в експлуатацію планується у першому кварталі 2019 року", - повідомили у прес-центрі.



Крім того, у Командуванні зазначили, що, окрім Очаківської бази, Україна планує у найближчі роки реалізувати низку інфраструктурних проектів ВМС з залученням іноземних військових фахівців.



"У найближчі роки планується реалізація низки інфраструктурних проектів для Військово-Морських сил Збройних сил України з залученням іноземних військових фахівців. Станом на сьогодні триває урегулювання питань стосовно місця, типу та залучення ресурсів", - зазначили у ВМС.



Нагадаємо, будівництво в Очакові у Миколаївській області оперативного центру для ВМС розпочали ще на початку серпня минулого року інженерно-будівельні частини військово-морських сил США.



У Військово-Морських силах тоді пояснили, що морський оперативний центр буде служити як головний планувальний і оперативний центр під час майбутніх військових навчань, що проводяться Україною.