У ВМС назвали строки введення в експлуатацію оперативного центру в Очакові за підтримки США
|20:02 19.12.2018
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|Украина
Терміни будівництво об'єкта інфраструктури Військово-Морських сил Збройних сил України в місті Очаків Миколаївської області продовжено на три місяці.
Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-центрі Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
"Терміни будівництва об'єкта інфраструктури Військово-Морських сил Збройних сил України в місті Очаків Миколаївської області продовжено на три місяці. Попередньо введення об'єкта в експлуатацію планується у першому кварталі 2019 року", - повідомили у прес-центрі.
Крім того, у Командуванні зазначили, що, окрім Очаківської бази, Україна планує у найближчі роки реалізувати низку інфраструктурних проектів ВМС з залученням іноземних військових фахівців.
"У найближчі роки планується реалізація низки інфраструктурних проектів для Військово-Морських сил Збройних сил України з залученням іноземних військових фахівців. Станом на сьогодні триває урегулювання питань стосовно місця, типу та залучення ресурсів", - зазначили у ВМС.
Нагадаємо, будівництво в Очакові у Миколаївській області оперативного центру для ВМС розпочали ще на початку серпня минулого року інженерно-будівельні частини військово-морських сил США.
У Військово-Морських силах тоді пояснили, що морський оперативний центр буде служити як головний планувальний і оперативний центр під час майбутніх військових навчань, що проводяться Україною.
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