"Кримське прокляття" працює добре... Ще одне втрачене (турецьке) судно з кримського "чорного списку" тоне біля берегів Туреччини с вантажем кримської соди.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє, що:

19.12.18 приблизно о 09:00 за турецьким часом поблизу від турецкого містечка Шиле (Şile), провінція Стамбул, на узбережжя Чорного моря штормом викинуте турецьке суховантажне судно, що за день до того вийшло з окупованої Феодосії, де прийняло на борт вантаж кальцинованої соди кримського виробництва призначенням на турецькій порт Амбарлі (Стамбул, Мармурове море).

NATALIA (ex KAPTAN HASAN UZUN), IMO: 8203622, MMSI: 620308000, Call Sign: D6A2316, Flag: Comoros [KM], Vessel Type: General Cargo, Gross Tonnage: 5966, Deadweight: 8035 t, Length Overall x Breadth Extreme: 127.69m × 20.43m, Year Built: 1983.

Registered owner & Ship manager/Commercial manager:

ECA SHIP TRADE CO Karaosman Is Merkezi, Burhan Sokak 21, Serifali Mah, Umraniye, 34775 Istanbul, Turkey.

Цей суховантаж більше 10 разів зафіксований на перевезеннях з окупованого Криму: сода, металобрухт, ільменітова руда...

Про його перебування в Феодосії - читайте в матеріалі наших колег з Миротворця.