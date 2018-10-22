Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Грузии Саломе Зурабишвили, в котором говорилось о поддержке территориальной целостности страны.

Трамп выразил надежду на продолжение сотрудничества в сфере безопасности, сообщает ZN,UA.

"США полностью поддерживают территориальную целостность Грузии, ее благополучие и демократическое развитие, а также еще большую интеграцию Грузии с Западом", - говорится в письме, текст которого цитируют грузинские медиа.

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Ранее в Грузии завершились последние прямые выборы президента страны – с 2024 года президента будет избирать избирательная коллегия из 300 членов.

Во втором туре независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта", набрала 59,56%.

Напомним, Саломе Зурабишвили, выигравшая президентские выборы в Грузии, не считает, что сейчас подходящее время для сотрудничества с Россией.