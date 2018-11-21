Защита осужденного за госизмену крымского экс-депутата Ганыша обжаловала приговор

19:08 19.12.2018 0 комментариев Крым

Защита осужденного бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша обжаловала приговор.

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Андрей Руденко.

"Апелляция подана вчера вечером (18 декабря)", - заявил он. Адвокат отметил, что в среду, 19 декабря, истекает 30-дневный срок для подачи апелляции на приговор.

В своей жалобе защита просит отменить приговор Ганыша и оправдать его.

Адвокат также подчеркнул, что до вступления приговора в силу крымский экс-депутат находится под домашним арестом.

19 ноября Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы Ганыша за госизмену.

Суд отметил, что 11 апреля 2014 года Ганыш участвовал как депутат в заседании "Государственного Совета Республики Крым", где единогласно была принята "Конституция Республики Крым как субъекта Российской Федерации".

Затем в сентябре 2014 года Ганыш участвовал в выборах в городской совет Феодосии, но не набрал достаточного количества голосов.

В апреле 2015 года Служба безопасности Украины задержала Ганыша в Херсонской области.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша, подозреваемого в государственной измене.

Ему предъявлены обвинения по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Ганыш свою вину не признал.



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