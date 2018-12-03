Россия своим ответом на решение Украины провести корабли, фактически заявила о захвате Азовского моря
|18:14 19.12.2018
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|Крым
Заявления секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода военных кораблей Украины через Керченский пролив "абсолютно безответственны и призваны усугубить ситуацию".
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
"Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска
Она отметила, что этим заявлением Киев расписывается в том, что провокация - это и есть визитная карточка нынешнего режима на Украине", - заявили Захарова.
Ранее Турчинов заявил, что Украина намерена еще раз попытаться провести корабли ВМС ВСУ через Керченский пролив. По его словам, с целью предотвратить атаку РФ на украинские корабли, на них пригласят представителей ОБСЕ
"Если мы остановимся и отступим, Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - сказал Турчинов.
Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива три украинских корабля и арестовали членов их экипажей.
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