Заявления секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода военных кораблей Украины через Керченский пролив "абсолютно безответственны и призваны усугубить ситуацию".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска

Она отметила, что этим заявлением Киев расписывается в том, что провокация - это и есть визитная карточка нынешнего режима на Украине", - заявили Захарова.

Ранее Турчинов заявил, что Украина намерена еще раз попытаться провести корабли ВМС ВСУ через Керченский пролив. По его словам, с целью предотвратить атаку РФ на украинские корабли, на них пригласят представителей ОБСЕ

"Если мы остановимся и отступим, Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - сказал Турчинов.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива три украинских корабля и арестовали членов их экипажей.