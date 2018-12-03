Крымские СМИ занялись разжиганием межнациональной розни / Видео
|18:50 19.12.2018
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|Крым
Вчера, 18 декабря, в Симферополе на территории автозаправки АТАН на улице Севастопольской произошла массовая драка с применением холодного оружия и бейсбольных бит.
Не менее 15 человек из припаркованных на заправке машин вступили в рукопашную схватку, в которой серьезно пострадали двое. В соцсетях сообщают о стрельбе. Предположительно, дрались татары и чеченцы из-за передела рынка.
Заострили внимание на национальной принадлежности участников конфликта Примечания.
Инцидент произошел 18 декабря в 20.26. Согласно видео с камеры наблюдения, словесная перепалка между двумя мужчинами быстро переросла в драку, а на поддержку каждому из них стали сбегаться водители и пассажиры других авто. По информации Крыминформа, драка происходила сразу в нескольких локациях. Причина драки пока не установлена.
"При этом один из участников драки в характерной шапке из овчины ножом пробил по два колеса на припаркованных друг за другом машинах, а его напарник в это же время, угрожая пистолетом, заставил пассажиров этих машин сесть обратно в салон. После этого вооруженный ножом мужчина нанес около десяти ударов ножом подбежавшему оппоненту".
В полиции подтвердили, что в результате инцидента пострадали два человека. «Зарегистрирован факт телесных повреждений двум гражданам. В настоящее время причины инцидента устанавливаются, проводится проверка и мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к инциденту», — сказали в пресс-службе МВД по Крыму.
По информации источника «Примечаний», в результате данного инцидента в городскую больницу №6 поступил мужчина-чеченец с ножевыми ранениями. Его состояние медики оценивают как стабильное, угрозы для его жизни нет.
Сообщается также, что на территории АЗС видели большое количество силовиков и машину скорой помощи. Были ли задержанные среди участников или зачинщиков драки — не сообщается.
Комментаторы под постом в сообществе ДПС- Автопартнер во ВКонтакте пишут, что драка произошла из-за передела рынка. О каком рынке идет речь, не уточняется.
Видео YouTube
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