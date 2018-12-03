Місія з представниками Європейської Комісії та людьми з Представництва ЄС має відвідати Маріуполь і Бердянськ у середині січня
|17:48 19.12.2018
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|Крым
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що місія Євросоюзу з оцінки вливу російської агресії в Азовському морі на економічну і соціальну ситуацію в Приазов'ї відвідає Маріуполь і Бердянськ у середині січня.
Про це посол ЄС повідомив у коментарі УНІАН.
"Ми плануємо, що місія прибуде впродовж тижня, що розпочнеться 14 січня, з представниками з Брюсселя - з Європейської Комісії, і з людьми з Представництва ЄС", - сказав Мінгареллі.
"І наш намір стосується візиту до Маріуполя та Бердянська, щоби поговорити з місцевою владою і визначити напрямки, за якими ми можемо забезпечити певну допомогу, пом'якшити економічний і соціальний вплив у зв'язку з тим, що відбувається в Азовському морі", - додав посол.
Як повідомлялося, Європейський Союз має намір на початку 2019 року відправити в Україну місію з оцінки потреб регіонів, що постраждали від агресії Російської Федерації в Азовському морі.
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