Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
|17:30 19.12.2018
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|Греция
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Греческой Республике Сергей Шутенко вручил верительные грамоты президенту страны Прокопису Павлопулосу.
Об этом сообщает украинское посольство на своей странице в Facebook, передает Европейская правда.
"В ходе беседы, которая состоялась после официальной церемонии вручения грамот, стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений между двумя странами, в частности в политической и экономической сферах", - говорится в сообщении.
Шутенко был назначен посолом в Греции в начале сентября. До назначения он занимал должность директора Департамента международной безопасности МИД Украины.
Он - карьерный дипломат, в МИД Украины работает с 1995 года. За рубежом работал в Бельгии (миссия Украины при НАТО), а также в Греции (генеральный консул в Салониках).
Фото Европейская правда
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