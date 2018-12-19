Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Греческой Республике Сергей Шутенко вручил верительные грамоты президенту страны Прокопису Павлопулосу.

Об этом сообщает украинское посольство на своей странице в Facebook, передает Европейская правда.

"В ходе беседы, которая состоялась после официальной церемонии вручения грамот, стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений между двумя странами, в частности в политической и экономической сферах", - говорится в сообщении.

Шутенко был назначен посолом в Греции в начале сентября. До назначения он занимал должность директора Департамента международной безопасности МИД Украины.

Он - карьерный дипломат, в МИД Украины работает с 1995 года. За рубежом работал в Бельгии (миссия Украины при НАТО), а также в Греции (генеральный консул в Салониках).

Фото Европейская правда