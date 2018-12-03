Представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук запропонував на переговорах у Мінську встановити постійний пункт моніторингу СММ ОБСЄ в окупованій Росією Керчі.

Про це представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила у Facebook, передає Укрінформ.

"На ТКГ Є.Марчук звернувся до ОБСЄ з пропозицією негайно розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів, нагадав, що мандат СММ ОБСЄ поширюється на всю територію України, отже й на Крим, й на ділянки українсько-російського кордону. Й запропонував встановити постійний пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі", - зазначила вона.

Геращенко також розповіла, що українська делегація і в Тристороній групі, й в чотирьох робочих підгрупах поставила вимогу демілітарізаціі і деокупації Азовського та Чорного морів, Керченської протоки і нагадала про відповідну резолюцію Генасамблеї ООН, прийняту 17 грудня. "Росіяни поводилися як завжди. Минулого засідання представник РФ в ТКГ Борис Гризлов, як тільки ми порушили питання Азову і негайного звільнення моряків, вийшов з засідання. Цього разу взагалі не приїхав - бо не має що відповідати на очевидні запитання. Тому РФ була представлена іншими дипломатами", - уточнила Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше глава МЗС ФРН Гайко Маас висловився в Мілані на зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ за розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на Азовське море.

25 листопада 2018 року внаслідок збройної атаки кораблів РФ в районі Керченської протоки були пошкоджені і захоплені українські військові судна, а члени екіпажів - захоплені в полон. Після нетривалого перебування в Криму усіх 24 українських моряків перевезли в Москву.

Україна і світове співтовариство визнали захоплених моряків військовополоненими, але влада РФ хоче судити їх як простих громадян, які нібито порушили російський кордон. 11 грудня 2018 року розпочалося слідство.