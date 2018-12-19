ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
|17:12 19.12.2018
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|Молдова
В ЕС выразили обеспокоенность из-за роста необоснованных ходатайств об убежище от граждан Молдовы и Грузии.
Об этом говорится во втором отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, пишет Европейская правда.
В ЕК отметили, что страны Западных Балкан и Восточного партнерства выполняют меры для урегулирования проблем нелегальной миграции, однако для достижения устойчивого результата необходимы дополнительные усилия.
"Рост количества необоснованных ходатайств об убежище в случае Молдовы и Грузии является источником беспокойства", - говорится в отчете.
В частности, в случае Грузии отчет говорит о росте отказов во въезде в ЕС на 200% в 2017 году. Количество заявлений на убежище от граждан Грузии в первой половине 2018 года по сравнению с таким же периодом предыдущего года выросло вдвое.
Что касается Молдовы, то в отчете сообщается о росте количества отказов во въезде на 56%.
Также по сравнению с первой половиной 2017 года в первой половине текущего года на 128% возросло количество граждан Молдовы, которые просили убежище в ЕС.
В Еврокомиссии также отметили рост незаконной миграции из Украины, Сербии и Боснии и Герцеговины и пообещали следить за ситуацией.
В случае Украины, в частности, зафиксирован рост отказов во въезде на 47%, в то время как количество ходатайств об убежище уменьшилось на 9%.
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