В ЕС выразили обеспокоенность из-за роста необоснованных ходатайств об убежище от граждан Молдовы и Грузии.

Об этом говорится во втором отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, пишет Европейская правда.

В ЕК отметили, что страны Западных Балкан и Восточного партнерства выполняют меры для урегулирования проблем нелегальной миграции, однако для достижения устойчивого результата необходимы дополнительные усилия.

"Рост количества необоснованных ходатайств об убежище в случае Молдовы и Грузии является источником беспокойства", - говорится в отчете.

В частности, в случае Грузии отчет говорит о росте отказов во въезде в ЕС на 200% в 2017 году. Количество заявлений на убежище от граждан Грузии в первой половине 2018 года по сравнению с таким же периодом предыдущего года выросло вдвое.

Что касается Молдовы, то в отчете сообщается о росте количества отказов во въезде на 56%.

Также по сравнению с первой половиной 2017 года в первой половине текущего года на 128% возросло количество граждан Молдовы, которые просили убежище в ЕС.

В Еврокомиссии также отметили рост незаконной миграции из Украины, Сербии и Боснии и Герцеговины и пообещали следить за ситуацией.

В случае Украины, в частности, зафиксирован рост отказов во въезде на 47%, в то время как количество ходатайств об убежище уменьшилось на 9%.